Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова

Утверждения о том, что Telegram или его владелец ответственны за "злоупотребления на платформе", абсурдны.

Об этом говорится в сообщении канала Telegram News.

"Telegram соблюдает законы ЕС, включая акт о цифровых услугах - его модерация соответствует стандартам отрасли и постоянно совершенствуется. CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец ответственны за злоупотребления на этой платформе", - отмечается в сообщении.

Медведев высказался о задержании Дурова

Почти 1 млрд пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации, команда мессенджера ждет скорейшего разрешения сложившейся ситуации, добавили в Telegram-канале.