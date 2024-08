Зарубежные СМИ о задержании Павла Дурова

Предприниматель Павел Дуров, основатель соцсети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram, был задержан французской полицией в субботу, 24 августа. «Рамблер» изучил реакцию зарубежных СМИ на действия Парижа.

Le Figaro: Многих удивляет, что миллиардер, зная, что его разыскивают во Франции, всё же решил приехать в Париж. Он просто почувствовал свою безнаказанность. Пора положить конец этой вседозволенности.

Le Parisien: Французская система правосудия считает, что отсутствие модерации на платформе Telegram, а также отсутствие сотрудничества со спецслужбами делают Дурова соучастником многочисленных правонарушений, которые происходят ежедневно.

France24: Telegram, который использует шифры для обмена сообщениями, позиционирует себя как альтернативу платформам, принадлежащим США, которые подвергались критике за коммерческую эксплуатацию личных данных пользователей. Telegram никогда не раскрывал никакую информацию о своих пользователях.

США

СМИ США проигнорировали задержание Павла Дурова. По состоянию на 11:40 мск публикаций о его задержании не было в USA Today, The Washington Post, New York Post, Los Angeles Times, The Wall Street Journal.

Spiegel: Миллиардер Павел Дуров был арестован полицией после того, как его частный самолет приземлился в аэропорту Ле-Бурже. Ведется расследование по факту его небрежного контроля над контентом в Telegram.

CNN TÜRK: Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч повторил сегодня, что «вопрос закрытия социальных сетей сейчас обсуждается во всем мире». Это переломный момент для будущего децентрализованного интернета, общества и управления.

«Yeni Şafak на русском»: Американский журналист Такер Карлсон призвал освободить Павла Дурова: «Это предупреждение любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб».

Великобритания

The Times: Генеральный директор приложения для обмена зашифрованными сообщениями задержан в аэропорту недалеко от Парижа, сообщают французские СМИ.

The Daily Mail: Основатель Telegram Павел Дуров «арестован во французском аэропорту после того, как сошел с частного самолета».

Полиция напала на миллиардера вскоре после приземления в аэропорту Бурже, недалеко от Парижа, после рейса из Азербайджана, сообщил французский источник TF1 info со ссылкой на неназванный источник.

В 2014 году TechCrunch процитировал его слова:

«У меня нет никакого бизнеса в России, и я не планирую туда возвращаться. У меня больше нет российского гражданства».

Господин Дуров, состояние которого оценивается примерно в 12 млрд фунтов стерлингов, заявил в интервью в начале этого года, что Telegram останется «нейтральной платформой», а не «игроком в геополитике».

Однако правительство Великобритании настаивает на том, что владельцы социальных сетей должны делать больше, чтобы остановить экстремистов, использующих их сервисы в преступных целях.

Sky News: По сообщениям СМИ, 39-летний генеральный директор Telegram был арестован после приземления его частного самолета в парижском аэропорту Ле-Бурже.

Службы новостей BFMTV и TF1, цитируя неназванные источники, сообщили о задержании предпринимателя — получившего в 2021 году гражданство Франции уроженца России. Оба источника предполагают, что причина ареста — недостаточная модерация Telegram и потенциальная криминальная деятельность его пользователей.

The Guardian: Дуров, состояние которого Forbes оценивает в 15,5 млрд долларов (12 млрд фунтов стерлингов), покинул Россию в 2014 году после того, как отказался выполнить требования закрыть оппозиционные сообщества в своей социальной сети VK, которую он продал.