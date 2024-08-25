В Италии возбудили дело после инцидента с затонувшей яхтой Bayesian

Прокуратура итальянской коммуны Термини-Имерезе возбудила дело после инцидента с затонувшей яхтой Bayesian у берегов острова Сицилия. Об этом заявил глава прокуратуры Амброджио Картозио, пресс-конференцию которого транслировал телеканал Sky News.

Как он сказал, следствие считает, что ЧП могло произойти по вине экипажа судна. Однако сейчас расследование находится на начальном этапе, поэтому специалисты не исключают и другие версии произошедшего.

«Прокуратура Термини-Имерезе завела дело по случаям предполагаемого преступления, приведшего к кораблекрушению», — подчеркнул Картозио.

Яхта Bayesian затонула в районе города Палермо, который находится на Сицилии, 19 августа. Парусное судно шло под флагом Великобритании, и большинство пассажиров на ее борту были гражданами этого королевства. Еще несколько человек были родом из Ирландии, Новой Зеландии и Шри-Ланки.

Новостное агентство ANSA сообщало, что всего на яхте находились 22 человека. Шесть из них, включая мультимиллионера Майка Линча и главу американского банка Morgan Stanley Джонатана Блумера, после происшествия пропали без вести. Еще одного человека спасти не удалось.

Впоследствии водолазы обнаружили в затонувшем судне пропавших людей и вытащили их на сушу. Никто из пострадавших не выжил.