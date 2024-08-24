Вучич опроверг захоронение ядерных отходов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич опроверг опасения, что Франция может хранить радиоактивные отходы в Сербии в рамках сотрудничества в области атомной энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

«Они говорят, что сотрудничество с EDF и проекты по атомной энергетике означают размещение ядерных отходов в Сербии. Это настолько глупо и бессмысленно, что у меня нет слов», — заявил Вучич в ответ на просьбу сербских журналистов прокомментировать опасения политических оппонентов в том, что Сербия станет местом хранения французских ядерных отходов.

По его словам, политические оппоненты создают безосновательные подозрения и обвинения в его адрес.

«Моя идея была говорить с EDF, одной из крупнейших европейских компаний в области атомной энергетики, которая обеспечила Францию электроэнергией. У нас всегда было пугливое и глупое сербское руководство в бывшей Югославии, поэтому хорваты и словенцы нас обманули, что возьмут на себя риски по строительству АЭС "Кршко", а на деле обеспечили себя на 50-60 лет чистой электроэнергией», — добавил он.

АЭС «Кршко» — единственная атомная электростанция на территории бывшей Югославии, запущенная в 1983 году. Она работает на одном блоке с реактором мощностью 700 мегаватт, обеспечивая 20 процентов потребностей Словении и 15 процентов Хорватии в электроэнергии. Хотя изначально срок эксплуатации станции был рассчитан до 2023 года, власти Загреба и Любляны продлили его до 2043 года.