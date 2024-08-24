Амазонское изолированное племя объявило цивилизации «войну»

Изолированное от остального мира амазонское племя Машо-Пиро, которое проживает в глухих лесах Южной Америки, в конце июля вышло из уединения, чтобы дать отпор дровосекам в Перу.

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Туземцы категорически отказывались как-либо взаимодействовать с цивилизацией, тщательно оберегая привычный образ жизни. Однако недавно племя решительно дало отпор лесозаготовительным предприятиям, которые добывали древесину на их территории.

Столкновение произошло в регионе Мадре-де-Дьос, где как легально, так и нелегально активно вырубают леса. Вооружившись луками и стрелами, туземцы атаковали палаточный лагерь незваных гостей и даже ранили несколько пришельцев, что стало первым за последние несколько лет подобным серьезным конфликтом.

Антропологи и правозащитники предупредили, что дальнейшее уничтожение перуанских лесов грозит росту напряженности в регионе и в перспективе может привести к полному истреблению коренного народа. По мнению ряда экспертов, в случае эскалации конфликт перерастет в полномасштабную войну. Племя Машо-Пиро живет в этих местах с конца XIX века, передает Mirror.

В феврале как минимум 53 человека погибли в ходе столкновений между племенами в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи. Трагедия произошла в провинции Энга.