Премьер Индии прибыл с визитом на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

Детали программы визита Моди в Киев держатся в секрете. По данным NDTV, визит продлится несколько часов. Сейчас индийский премьер находится в гостинице.

Известно, что Моди прибыл в столицу Украины на поезде из Польши. В четверг в Варшаве индийский премьер встретился с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском. Стороны разработали план сотрудничества на ближайшие годы и решили поднять уровень взаимодействия до стратегического партнерства.

Раскрыты планы премьера Индии по урегулированию на Украине

Как ранее сообщал МИД Индии, на Украине Моди встретится с президентом Владимиром Зеленским. Они планируют обсудить ряд аспектов двусторонних связей, включая политические, торговые, экономические, инвестиционные, образовательные, культурные, а также гуманитарные обмены и гуманитарную помощь. Также они затронут тему конфликта на Украине.

На пресс-конференции в Варшаве Моди заявил, что Индия готова к любому сотрудничеству с дружественными странами для скорейшего восстановления мира и стабильности. По его мнению, все конфликты должны решаться путем диалога и дипломатии.