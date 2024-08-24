Президент Ботсваны Мокветси Масиси лично оценил размеры алмаза весом 2492 карата (498 граммов), который добыли на территории страны, и был им шокирован. Удивленное лицо ботсванского лидера попало на видео.

На кадрах президент сидит с закрытыми глазами и протянутыми вперед ладонями, ожидая, когда ему передадут алмаз. Когда женщина кладет его в руки Масиси, тот, еще не открыв глаза, говорит "у-у-у", впечатлившись весом, а затем, широко раскрывая глаза, оглядывает алмаз и вскрикивает: "Что?!"

После этого Масиси объясняют, что весит алмаз 2492 карата, на что тот коротко замечает: "Вот это неплохо". Потом он надевает специальные очки, чтобы изучить алмаз получше, и внимательно его разглядывает, констатируя, как важна алмазная промышленность для Ботсваны.

Алмаз, который вызвал столь бурную реакцию президента страны, был обнаружен и добыт канадской компанией Lucara Diamond Corp. на месторождении Karowe в Ботсване двумя днями ранее. Он оказался вторым по размеру алмазом из когда-либо добытых в мире. По весу его обошел только найденный почти 120 лет назад алмаз Cullinan (3106 карат).

Месторождение Karowe славится гигантскими камнями. Например, в 2015 году Lucara обнаружила здесь же алмаз Lesedi La Rona весом 1109 карат, который на тот момент был вторым по величине в мире. Его продали за 53 миллиона долларов. Еще один крупный камень весом 813 карат был также найден на этом месторождении, его продали за рекордные 63 миллиона долларов. Среди других находок - алмаз Sewelo весом 1758 карат, однако он оказался неювелирного качества.

Какое качество у найденного сейчас алмаза, пока не установлено.