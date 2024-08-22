Санду решила баллотироваться на второй срок

Президент Молдавии Майя Санду направила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы о регистрации инициативной группы, которая будет собирать подписи в поддержку ее избрания на второй срок.

"Я рада, что есть люди, которые верят в нашу способность изменить ситуацию к лучшему. Это люди, которые хотят работать для Молдовы. И я уверена в том, что мы добьемся успеха", - сказала Санду журналистам в здании ЦИК.

Ранее она пообещала продолжать исполнять обязанности президента на время избирательной компании, которая будет длиться два месяца.

Санду официально выдвинута кандидатом на пост главы государства от правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Спикер парламента и лидер ПДС Игорь Гросу ранее предположил, что действующий президент будет баллотироваться в качестве независимого кандидата. Экс-премьер Молдавии Владимир Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет, сообщил, что она в связи с резким падением рейтинга правящей партии намерена учредить новое объединение во главе с бывшим главой МИД Николаем Попеску.

Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября. В тот же день по инициативе Санду состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение об идее вступления страны в ЕС. Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике планы Санду совместить выборы с плебисцитом. Они обвинили ее в намерении использовать референдум, чтобы остановить падение своей популярности и снижение рейтинга правящей партии на фоне тяжелого экономического кризиса и акций протеста оппозиции.