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«Всадники Апокалипсиса не сделают Польшу безопаснее»

Обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич назвал премьера Польши Дональда Туска и президента страны Анджея Дуду «всадниками апокалипсиса». Зинкевич обратил внимание на выступления политиков на церемонии в честь Дня Войска Польского: по его словам, и Туск, и Дуда больше напоминали «зарубежных лоббистов оружейных компаний», продвигая милитаризацию Польши.

Автор статьи отметил, что заявления руководства страны «о Польше, вооруженной до зубов как гарантии безопасности», его не привлекают. Зинкевич заявил, что эта политика не может быть эффективной. В случае вооруженного противостояния с такой ядерной державой, как Россия, ожидать победы не стоит, подчеркнул автор.

Европе предрекли трехкратный рост смертности от жары

Ученые из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии считают, что к концу столетия число смертей от жары в Европе может утроиться, пишет The Guardian. По прогнозам ученых, непропорционально большим рост таких смертей будет в Италии, Греции и Испании.

Исследователи предупредили, что изменение климата может создать «беспрецедентные проблемы» для систем общественного здравоохранения. Соавтор исследования Дэвид Гарсия-Леон объяснил рост смертности связкой повышения температур и старения населения. По прогнозу ученых, европейская жара будет уносить по 129 тысяч жизней в год, если температура поднимется на три градуса выше доиндустриального уровня. Сегодня число смертей в Европе, связанных с жарой, составляет 44 тысячи. Ученые подчеркнули, что в исследовании не учтены косвенные последствия жары, включающие неурожаи и лесные пожары.

«Украина готовит почву для переговоров с Россией»

Украинские власти осенью 2024 года планируют «подготовить почву» для мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на украинские СМИ.

Источники СМИ, близкие к Владимиру Зеленскому, утверждают, что переговоры, почву для которых готовят в Киеве, могут включать обмен пленными по схеме «всех на всех». Также украинские власти хотят договориться о продовольственной и ядерной безопасности.

НАТО усиливает противостояние с Россией в Арктике

Британия направила четыре истребителя F-35B на юго-запад Исландии. Самолеты участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Арктике. Как отмечает Newsweek, в 2024 году НАТО следит не только за Восточной Европой, но и за потенциальными горячими точками по всему миру. Одной из таких точек стала Арктика.

Newsweek подчеркивает, что Россия наращивает свое влияние в регионе, а Китай наблюдает за Арктикой с «напряженным интересом». РФ имеет самое большое военное присутствие в регионе среди всех арктических стран, отметило издание. Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что отправка F-35B в регион «демонстрирует способность Лондона действовать и сдерживать своих противников».

Немецкое расследование по «Северным потокам» назвали «прикрытием»

Британский портал UnHerd назвал «прикрытием» немецкое расследование подрывов «Северных потоков». В Германии ранее признали причастной к взрывам некую «проукраинскую группу» водолазов. Утверждалось, что взрывные устройства были перевезены украинцами на арендованной яхте.

Немцы «совершенно не заинтересованы в том, чтобы выяснить, кто совершил худший акт промышленного саботажа», подчеркивает издание. По версии UnHerd, объясняется это просто - «было бы ужасно неудобно, если бы Германия и Запад узнали истинный ответ». Украина теперь понесет исключительную ответственность за то, чего она либо вообще не делала, либо делала «только с разрешения, ведома и/или поддержки Запада», считает автор статьи.