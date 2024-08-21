Администрацию Байдена обвинили в росте терроризма

Член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса Майкл Уолц заявил, что администрация президента США Джо Байдена виновата в росте мирового терроризма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга предвыборного штаба Дональда Трампа в Чикаго. По мнению Уолца, команда американского президента допустила возвращение террористических организаций.

«Терроризм стремительно возвращается. "Аль-Каида" (запрещенная в России террористическая организация) возрождается, они создают тренировочные лагеря. Возрождается ИГ (запрещенная в России террористическая организация)... восемь боевиков ИГ были арестованы всего несколько месяцев назад в трех американских городах прямо здесь в США, перейдя нашу широко открытую южную границу», — заявил он.

Помимо этого Уолц добавил, что за последнее время в Европе раскрыли семь готовящихся террористических атак. По его словам, в США террористы также планируют новую атаку.

Ранее в Иране назвали США главным сторонником терроризма в мире.