Появился документ, который может закрыть Харрис путь в президенты

В интернете появилось свидетельство о рождении Камалы Харрис

Названа причина, по которой Харрис не сможет стать президентом США

В интернете появилось свидетельство о рождении кандидата в президенты США От Демпартии Камалы Харрис, пишет News.ru со ссылкой на источник.

Согласно документу, вице-президент США родилась на Ямайке. Это означает, отметили журналисты, что по закону Соединенных Штатов, Харрис не может стать главой государства. Он требует, чтобы будущий лидер был либо рожден на территории США, либо у него были родители с американским гражданством.

Камала Харрис начала ездить на бронированном автобусе

Свидетельство было обнаружено в одной из ямайских больниц, расположенной в том же регионе, где проживал отец Харрис.

Ранее сообщалось, что 44-й президент США Барак Обама появился на свет 4 августа 1961 года не в роддоме одного из гавайских островов, как он заявлял, а в Береговой больнице в кенийском городе Момбаса .

Документ, подтверждающий это, опубликовал на своей странице в соцсетях брат бывшего президента Малик Обама.