Шри-Ланка включила РФ в список стран для безвизового въезда

Кабинет министров Шри-Ланки принял решение разрешить 35 странам, включая Россию, безвизовый въезд на Шри-Ланку с 1 октября 2024 года. Об этом сообщил советник Министерства туризма островного государства Харин Фернандо.

В число этих стран, список которых публикает газета Daily Mirror, кроме России также вошли Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Дания, Польша, Австралия, Индия, Китай, Япония, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иран и другие государства.

Как сообщало ранее ланкийское Управление по развитию туризма, Россия регулярно становится лидером турпотока. В феврале на остров прибыли более 30 тыс. российских туристов, что составило 15% от общего притока иностранных гостей. Шри-Ланка также популярна у граждан Индии, Великобритании и Германии.