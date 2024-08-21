Владимир Зеленский планирует бежать из страны на фоне успехов Вооруженных сил России. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Lenta.ru

"Нам известно, что Зеленский собрал чемоданы, перевел свои миллиарды на счета в банки в таких странах, как Кипр, Албания и Швейцария, он приобрел недвижимость в Италии, у него есть квартира здесь во Флориде, недалеко от Орландо. Он готов уехать", - подчеркнул он. Российская газета

Ранее Макгрегор заявил, что из-за вторжения ВСУ в Курскую область шансы на мирное урегулирование путем переговоров сильно уменьшились. RT на русском