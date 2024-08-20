Беларусь пригласили на конференцию ООН

Интерес к участию в конференции ООН для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, подтвердило 20 августа руководство Беларуси. В ответ на приглашение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш, направленное в адрес Александра Лукашенко для участия белорусской делегации в данном мероприятии, глава государства подтвердил интерес РБ к работе на 3-й международной конференции. Она намечена на декабрь в Ботсване. Об этом БЕЛТА сообщил во вторник, 20 августа, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

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Комментируя заинтересованность республики в предстоящем политическом диалоге, Анатолий Глаз пояснил, что Беларусь, "как и другие страны, не имеющие выхода к морю", сталкивается с одинаковыми вызовами. Все они, по его словам, "весьма уязвимы к действиям своих соседей - приморских государств".

Кроме того, официальный Минск в полной мере на себе "ощущает последствия незаконных действий ряда стран, которые ограничивают предусмотренное Конвенцией ООН право страны на выход к морю и транзит". Поэтому, уточнил дипломат, планируется непосредственное участие страны "в конференции на уровне руководства МИД", на которой будет жестко поставлен вопрос о принуждении ряда государств к исполнению ими своих международных обязательств в рамках действующих правовых документов.

Обозреватели напоминают, что первая аналогичная встреча состоялась в Алма-Ате 21 год назад. Затем конференция прошла в Вене в ноябре 2014 года, на которой была принята всеобъемлющая программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на период до нынешнего года.

Третью международную конференцию планируется провести в Габороне (Ботсвана) 10-13 декабря 2024 года с целью осуществления Венской программы действий, а также разработки и принятия нового стратегического документа для соответствующей категории стран.