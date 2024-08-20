Испанка Мария Браньяс Морера, считавшаяся старейшей жительницей планеты, умерла в Каталонии в возрасте 117 лет. Об этом ее семья сообщила в соцсети X.

Мария Браньяс пережила пандемию испанского гриппа 1918 года, две мировые войны, гражданскую войну в Испании, а также коронавирус, которым она заразилась в 2020 году вскоре после своего 113-летия. Тогда испанка выздоровела за несколько дней.

«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, мирно и без боли. Несколько дней назад она сказала нам: «Однажды я уйду отсюда. Я больше не выпью кофе и не съем йогурт, <…> но я оставлю свои воспоминания и размышления. <…> Смерть найдет меня изнуренной столь долгой жизнью, но я хочу, чтобы она также нашла меня улыбающейся, свободной и удовлетворенной», - рассказали ее родственники.

У Марии Браньяс было трое детей, один из которых скончался в возрасте 86 лет. Также у нее 11 внуков и множество правнуков. Ее младшая дочь рассказывала, что Мария Браньяс ни разу в жизни не обращалась в больницу. Единственными проблемами, которые наблюдались у женщины в конце жизни, были проблемы с подвижностью и слухом.

По данным Исследовательской группы геронтологии США и Книги рекордов Гиннеса, Мария Браньяс была старейшим человеком на Земле. Она сменила француженку Люсиль Рандон, которая умерла в возрасте 118 лет в январе 2023 года.

После смерти Браньяс старейшей из ныне живущих людей считается 116-летняя японка Томико Итоока, родившаяся 23 мая 1908 года.