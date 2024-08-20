Стали известны детали крушения яхты с пропавшими миллиардерами

У берегов Италии затонула яхта Bayesian, на борту которой находились бизнесмены из США, Британии, Канады, Ирландии и Новой Зеландии. Как рассказала газета The Guardian, пропавшими без вести все еще считаются «британский Билл Гейтс» Майк Линч и его дочь, председатель правления Morgan Stanley International Джонатан Блумер и юрист Clifford Chance Крис Морвилло, а также их жены.

На борту 56-метровой яхты Bayesian находились 12 пассажиров и десять членов экипажа, в основном граждане Шри-Ланки. Судно, построенное в 2008 году и шедшее под британским флагом, покинуло сицилийский порт Милаццо 14 августа и в течение нескольких дней курсировало вокруг Липарских островов. Когда штормы и ливни пронеслись по Италии, прервав длинный период тепла, «отпуск мечты превратился в кошмар», подчеркивает The Guardian.

«Британский Билл Гейтс» пропал после крушения яхты

Яхта затонула у берегов Портичелло, рыбацкой деревни недалеко от Палермо, после того, как на этот район обрушился торнадо. В момент катастрофы пассажиры спали. Bayesian стояла на якоре, и сильный ветер заставил ее потерять равновесие. Это, по предварительной версии, и стало причиной катастрофы.

Итальянские власти пока подтвердили гибель одного человека - шеф-повара яхты. Еще шестеро человек, включая Линча и его 18-летнюю дочь Ханну, считаются пропавшими без вести. Линч - один из основателей компании Autonomy, которую ранее купила корпорация Hewlett-Packard.

Источник в спасательной команде сообщил The Guardian, что пассажиры Bayesian были в основном сотрудниками или партнерами Линча. Его жена Анджела Бакарес оказалась среди 15 спасенных с яхты пассажиров. Спасена была также годовалая девочка вместе с родителями-сотрудниками компании Линча.

Специалисты-дайверы продолжают поиски пропавших. Надежды на их спасение становится все меньше, подчеркивает британская газета. Береговая охрана сообщила, что обломки Bayesian лежат на глубине 49 метров.

The Guardian отмечает, что Блумер и Морвилло, пропавшие вместе с Линчем, помогли ему выиграть суд. В июне 59-летний Линч был оправдан судом присяжных в Сан-Франциско по делу о мошенничестве после года домашнего ареста. Морвилло представлял интересы Линча в суде, а Блумер выступал в качестве свидетеля защиты.

Через несколько часов после крушения яхты скончался бывший вице-президент Autonomy по финансам Стивен Чемберлен, проходивший соучастников Линча по делу о мошенничестве. Его сбила машина во время пробежки в Кембриджшире.