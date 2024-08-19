Лукашенко прокомментировал попытки своего свержения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал попытки собственного свержения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, белорусская оппозиция «свергает его каждый год», поэтому он уже привык к подобным новостям.

«В течение 30 лет минимум 30 раз (пытались свергнуть — прим. ред.). Каждый год меня все "свергали" и "хоронили": "Вот подохнет, вот умрет, вот то, вот это". Пока я еще живу. Я уже к этому привык и на это не обращаю внимания», — заявил он.

Лукашенко признался, что ему не стыдно за свое прошлое

Лукашенко также добавил, что сейчас в рядах ВСУ находятся около сотни граждан Белоруссии, которые серьезно хотели бы свергнуть его власть в стране. При этом белорусский президент считает, что любые их попытки не принесут успеха.

«Сто человек придут через границу, у них цель — захватить один район, объявить там независимость и ввести НАТО... Идиотский план. Хотели захватить район на западе, возможно, сейчас на юге. Я тогда сразу им ответил: "Мы вас снесем в течение суток, от вас ничего не останется"», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что ему не стыдно за свое прошлое.