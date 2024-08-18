В Таиланде назначили нового премьера

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально утвердил Пхетхонгтхан Чинават на должность нового главы правительства страны. Указ о назначении обнародовало издание The Royal Gazette.

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"Хотя я изначально не планировала занимать эту должность, я хочу всех заверить в том, что я полностью готова служить народу в меру своих возможностей", - отметила новый премьер в ходе своей инаугурации. Ее слова приводит ТАСС.

Чинават подчеркнула, что приоритетом для нее является обеспечение социально-экономического развития Таиланда.

Ранее конституционный суд Таиланда отстранил главу правительства страны Сеттху Тхависина от занимаемой должности из-за пренебрежения этикой.