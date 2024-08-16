Подполье сообщило о сальмонеллах в воде в подконтрольном ВСУ Никополе

В питьевой воде в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Никополе Днепропетровской области обнаружены сальмонеллы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье города Херсон.

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В Никополь из города Кропивницкий приехали специалисты Кировоградского областного центра контроля и профилактики заболеваний для выявления фактов распространения инфекций. В водопроводной воде был выявлен высокий уровень бактериального заражения.

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Основной причиной превышения допустимого уровня болезнетворных бактерий является бесконтрольное поступление в Днепр неочищенных сточных вод, что происходит из-за неисправности специальных очистных сооружений.