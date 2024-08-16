Мадуро отверг попытки США «стать избирательной властью Венесуэлы»

США проводят дипломатию вмешательства во внутренние дела независимых государств и пытаются стать электоральной властью в Венесуэле. Об этом заявил в четверг президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в интервью телеканалу Venezolana de Television.

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"Я категорически отвергаю попытку США стать избирательной властью Венесуэлы или любой другой страны мира", - заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что "США проводят империалистическую дипломатию вмешательства" и "должны заниматься своими многочисленными внутренними проблемами".

США изучают варианты давления на Мадуро

Мадуро указал, что президент США Джо Байден сделал заявление по Венесуэле, которое "через полчаса было опровергнуто Госдепартаментом" и задал риторический вопрос: "Кто управляет США?". В четверг Байден высказался по вопросу о проведении повторных выборов в Венесуэле.

Венесуэльский лидер также заявил, что не занимается "микрофонной дипломатией" в связи с высказанным президентом Колумбии Густаво Петро в СМИ мнением о возможности провести повторные выборы в Венесуэле. Мадуро подчеркнул, что "уважает правительство братской страны" и поэтому не выносит суждений о внутренних делах Колумбии.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа - 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа. Некоторые государства не признали переизбрание действующего президента, среди них Аргентина, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Перу, США, Уругвай, Чили. Власти Венесуэлы сообщили, что отзывают своих дипломатов из этих стран и требуют от их властей аналогичного шага.