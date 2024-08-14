Экс-премьер Британии Лиз Трасс обиделась на издевки активистов

Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс разозлилась на активистов, которые обвинили ее в разрушении экономики, и досрочно покинула мероприятие, организованное в рамках ее тура. Видео с акцией опубликовала группа активистов Led By Donkeys.

В своем выступлении Трасс рассказывала, что поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа и хочет, чтобы он одержал победу. Она заявила, что у среднестатистических американцев «дела не в порядке», поэтому Трамп может выиграть.

Пока она произносила эти слова, на заднем фоне появился баннер с изображением салата и фразой «Я разрушила экономику». В зале раздался смех, но Трасс заявила, что «это не смешно». После этого она собрала свои бумаги и ушла со сцены, не завершив выступление.

«Мы только что посетили протрамповский тур Лиз Трасс с дистанционно управляемым баннером в виде салата. Она не нашла это смешным», - рассказали активисты.

Этот баннер - отсылка к шутке журнала The Economist, писавшего, что у премьерства Трасс будет «срок годности салата». Таблоид Daily Star после этого начала стрим с фотографией Трасс и лежащим рядом салатом, с подписью «Кто продержится дольше?».

Трасс покинула пост премьера осенью 2022 года после 45 дней работы. Главой Консервативной партии и новым премьером стал Риши Сунак. Летом 2023-го он ушел в отставку - в Британии прошли выборы в парламент, победу на которых впервые за 14 лет одержала Лейбористская партия.