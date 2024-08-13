Харрис предрекли судьбу худшего президента США

Автор The American Conservative Колин Пруэтт заявил, что Камала Харрис станет самым слабым американским президентом более чем за полтора века, если одержит победу на ноябрьских выборах. По мнению Пруэтта, Харрис будет полностью зависеть от союзников и не сможет ничего контролировать.

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Ранее президент США Джо Байден отказался от возможности баллотироваться на второй срок в пользу Харрис. Решение было принято на фоне давления демократов после его неудачных дебатов с Трампом.

Как отметил Пруэтт, Нэнси Пелоси, самый влиятельный спикер Палаты представителей США в американской истории, фактически свела президентство Байдена к «креатуре законодательного органа». Она устроила «переворот» в партии, добилась выхода Байдена из гонки и «короновала» наследницу с резюме, «удивительно похожим на ее собственное». По мнению Пруэтта, тем самым Пелоси фактически изменила Конституцию США.

Автор статьи считает, что Харрис не сможет изменить ход истории в долгосрочной перспективе. По его словам, задача Харрис состоит в том, чтобы утроить «провальную неолиберальную политику», которая привела Запад к нынешнему моменту «коллективного кризиса».

Однако на посту президента Харрис столкнулась бы с перспективой крупных конфликтов почти на каждом континенте, с формированием БРИКС и другими угрозами западной финансовой гегемонии, а также с частью населения США, считающей ее узурпатором, заявил Пруэтт.

В момент кризиса, требующего власти и воли президента, США сталкиваются с перспективой оказаться под руководством «креатуры Пелоси», отметил автор статьи. По его мнению, Харрис будет заложницей прихотей своих спонсоров, глав агентств и руководства Конгресса, и станет самым слабым в конституционном отношении американским президентом со времен Джеймса Бьюкенена. Историки и участники опросов общественного мнения традиционно называют Бьюкенена худшим из лидеров США за всю историю.