США вышли на Мадуро с неожиданным предложением

Соединенные Штаты в ходе тайных переговоров предложили Николасу Мадуро и его сторонникам амнистию в обмен на его отставку до окончания срока полномочий в январе 2025 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным собеседников газеты, Вашингтон может снять с Мадуро и ряда других представителей власти обвинений в причастности к наркотерроризму, которые выдвинуло Министерство юстиции США в 2020 году. Отмечается, что соответствующее предложение было сделано, поскольку Соединенные Штаты уверены в существовании убедительных доказательств поражения Мадуро на прошедших выборах главы государства.

Как пишет WSJ, США предложили амнистию президенту Венесуэлы еще в прошлом году во время тайных переговоров в Дохе, однако Мадуро отказался, и его позиция не изменилась.

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По данным газеты, в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, переговоры могут быть сорваны, поскольку республиканец может возобновить «агрессивную политику» в адрес Мадуро.

До этого американские СМИ написали, что США заинтересованы в отставке Мадуро по ряду причин, среди которых главными являются наличие на территории государства обширных запасов нефти и необходимость остановить поток мигрантов из Венесуэлы на север. Подчеркивается, что нефть страны становится все более ценной в меняющемся геополитическом ландшафте.

Ранее политолог предсказал покушение на Мадуро и интервенцию в Венесуэле.