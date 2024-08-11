Вучич обратился к нации после протестов в Белграде

Правоохранители не применяли силу против протестующих в Белграде, рассказал президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что все было организовано не так, как на Западе, пишет РИА «Новости».

Противники добычи лития в субботу, 10 августа, блокировали мост на международной трассе Будапешт-Салоники, а затем работу центрального железнодорожного вокзала. В общей сложности, в акциях участвовали порядка 27 тыс. человек.

В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи лития

«Благодарю их [силовиков] за терпение, соблюдение всех прав тех, кто не соблюдал права других людей, вопреки тому, как это происходит в других странах мира. Планированное вмешательство было проведено без даже минимального применения силы и искренне поздравляю полицейских с этим», — отметил Вучич.

Президент заметил, что очень доволен тем, что стражи порядка столь «сдержано, мирно и мудро реагировали».

Напомним, что в республике продолжаются протесты, вызванные планами по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны.