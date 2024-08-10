Британия обратилась к Израилю с призывом

Министерство иностранных дел Великобритании призвало израильские власти пересмотреть решение об отказе в аккредитации норвежским дипломатам, работающим при Палестинской национальной администрации, сообщает РИА Новости.

Речь идет об аннуляции дипломатического статуса восьми норвежских дипломатов, сотрудничающих с Палестинской администрацией. В заявлении внешнеполитического ведомства также отмечается, что Норвегия уже давно играет «уникальную и ценную роль» в поддержке мира на Ближнем Востоке.

8 августа МИД Израиля объявил, что лишает аккредитации норвежских дипломатов, командированных для работы при Палестинской национальной администрации. Данный шаг объясняется несогласием с «односторонней» ближневосточной политикой Норвегии. Решение вступит в силу в течение семи дней.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде вызвал посла Израиля, чтобы выразить формальный протест. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил действия Тель-Авива, как «непропорционально нарушающие нормальные отношения и сотрудничество с Палестиной».