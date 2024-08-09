Президент Палестины посетит Россию

Россия ожидает визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву в ближайшее время. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Мы ожидаем скорый визит Махмуда Аббаса», — отметил дипломат.

Богданов также подчеркнул, что визит палестинского лидера представляет «особую важность для координации позиций» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

7 августа Аббас заявил, что Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции. По его словам, арабское государство подготовило «дорожную карту», одобренную группой шести арабских государств и представленную на рассмотрение США, Евросоюзу и членам Совета Безопасности ООН. В основе этого решения лежит «прекращение израильского присутствия в секторе Газа».