Власти Польши все еще желают дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, пишет в статье для Niezależny Dziennik Polityczny обозреватель Ханна Крамер. По ее мнению, у Варшавы уже готов новый план свержения в 2025 году главы республики Александра Лукашенко.

По ее оценке, в польских СМИ постепенно уменьшается количество публикаций об украинском кризисе. Вместе с тем, добавила она, польские пропагандисты все чаще пишут о Белоруссии, изображают ее главным врагом страны после России.

Минск, пояснила Крамер, помогает отвлечь внимание от неудач на Украине, а также от других неудобных для властей тем, таких как рост военного бюджета.

Все же следует полагать, констатировала эксперт, что главной причиной является подготовка общества к оказанию Польшей содействия в дестабилизации ситуации в Белоруссии в связи с предстоящими там выборами.

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В частности, власти страны готовят на польских военных базах военизированные формирования, состоящие из белорусских оппозиционеров, террористов и преступников, которые участвовали в перевороте 2020 года.

По ее данным, инструкторы стремятся научить курсантов, как организовывать протесты, манипулировать толпой. Также они проводят «практические занятия» на Украине.

Крамер резюмировала, что польские политики и стратеги ведут страну к катастрофе: на их действия может последовать жесткий ответ не только Минска, но и Москвы.