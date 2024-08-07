Главой Пентагона при Харрис впервые может стать женщина

Министром обороны США в случае победы на выборах вице-президента Камалы Харрис может стать экс-замминистра обороны по политическим вопросам Мишель Флауэрной.

Об этом сообщает портал Axios.

Как уточняется в материале, в этом случае Флауэрной станет первой женщиной во главе Пентагона.

На должность советника по национальной безопасности США при Камале Харрис претендует действующий советник вице-президента по этому профилю Фил Гордон. По данным портала, кандидатами на этот пост также являются советник по национальной безопасности при администрации Барака Обамы Том Донилон и посол США в Японии Рам Эммануэль.

Ранее сообщалось, что на пост госсекретаря США при Харрис может претендовать директор ЦРУ Уильям Бёрнс.