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В Еврокомиссии подержали Украину после атаки ВСУ на Курскую область

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область. Слова дипломата приводит украинское издание «Страна».

В Евросоюзе подержали Украину после атаки ВСУ на Курскую область
© РИА Новости

Стано заявил, что согласно международному праву, Киев имеет «законное право защищаться». Это, по его словам, относится и к нанесению ударов по территории России.

«ЕС продолжает полностью поддерживать усилия Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности», — уточнил представитель ЕК.

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Ранее ударом комплекса «Искандера» была поражена военная и спецтехника ВСУ в приграничном районе Курской области.

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