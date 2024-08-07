В Евросоюзе подержали Украину после атаки ВСУ на Курскую область

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область. Слова дипломата приводит украинское издание «Страна».

Стано заявил, что согласно международному праву, Киев имеет «законное право защищаться». Это, по его словам, относится и к нанесению ударов по территории России.

«ЕС продолжает полностью поддерживать усилия Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности», — уточнил представитель ЕК.

В США оценили решение Украины атаковать Курскую область

Ранее ударом комплекса «Искандера» была поражена военная и спецтехника ВСУ в приграничном районе Курской области.