В Нигерии задержали поляков с российскими флагами

Шесть польских студентов с российскими флагами были задержаны в Нигерии. Об этом сообщил представитель МИД Польши, пишет РИА Новости.

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«Во время антиправительственных протестов в Нигерии были задержаны шестеро польских студентов. По сообщениям местных правоохранительных органов, граждане Польши участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими флагами», — сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

Дополнительно сообщается, что задержанные обучаются в Варшавском университете и изучают африканистику, а в Нигерию прибыли «с научными целями». В данный момент студенты помещены под стражу.

Ранее посольство России в Абудже опровергло причастность Москвы к протестам в Нигерии.