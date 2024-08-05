В Турции прокомментировали обмен заключенными между Россией и Западом

Обмен заключенными между Москвой и Западом доказывает, что Россия и США доверяют Турции. Такое заявление сделал глава турецкого МИД Хакан Фидан, его слова приводит РИА Новости.

«Управление национальной разведки Турции с самого начала координировало операцию с американскими и российскими коллегами», — рассказал он.



1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами.

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Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев, но уже накануне в СМИ распространилась информация о возможных участниках обмена. В итоговых списках обмена оказались 26 человек, которые были осуждены в США, Германии, Польше, Словении, Норвегии, России и Белоруссии.