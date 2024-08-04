Королеву Дании сбил самокат

На королеву Дании Марию наехал пожилой человек на электросамокате, пишет New York Post. Инцидент произошел во время официальной поездки монарха в Гренландию.

52-летняя королева взаимодействовала с людьми на улице, когда в толпу внезапно врезался самокат и сбил ее с ног. Оперативно подоспевшие охранники помогли упавшей и вывели ее из зоны происшествия. Позже пресс-секретарь королевской семьи сообщил, что травм она не получила. Водитель самоката заявил, что потерял контроль над транспортным средством. По его словам, он не может понять, как такое могло произойти.

Как пишет газета, королева Дании была явно потрясена после того, как электросамокат сбил ее с ног. На опубликованных в Сети кадрах видно, как она потеряла равновесие и на мгновение упала на землю.

Ранее в Омске 13-летняя школьница погибла из-за загоревшегося в доме электросамоката. По предварительным данным, причиной пожара в доме на улице 23-й Северной стало замыкание аккумулятора. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Специалисты осмотрели место трагедии и назначили проведение пожарно-технической экспертизы, чтобы установить точные причины случившегося.