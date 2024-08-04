В Буркина-Фасо призвали мир дать оценку действиям Украины

МИД Буркина-Фасо обратился с призывом к мировому сообществу дать оценку поддержки Киевом терроризма. Об этом пишет Burkina24.

Ранее посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров разместил в соцсетях видео с комментарием, в котором выразил безоговорочную поддержку террористической атаке, совершенной между 25 и 27 июля 2024 года на севере Мали повстанцами-туарегами.

Дипломаты подчеркнули, что Буркина-Фасо решительно осуждает этот «акт восхваления террора» и выражает удивление, что он был совершен украинской дипмиссией в Дакаре.

«Наша страна призывает мировое сообщество должным образом оценить выраженную Украиной поддержку терроризма в условиях, когда весь мир единодушен в необходимости бороться с этим злом», — подчеркнули в МИД.



В ведомстве также отметили, что страна по-прежнему поддерживает борьбу ВС Мали с международным терроризмом.

Туареги сообщили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали

В конце июля коалиция вооруженных группировок в Мали заявила, что туареги убили и ранили солдат правительственных войск, а также российских бойцов из ЧВК «Вагнер».

Генштаб Мали свои потери оценил в два человека. ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в африканской республике, не назвав точное число погибших.