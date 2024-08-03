Названы риски для Европы из-за «наркотика-зомби»

Синтетический опиоид фентанил, известный также как «наркотик-зомби», в последние годы стал неконтролируемым бедствием в США, рассказал в обращении к Еврокомиссии депутат Европарламента от ECR Паоло Инсельвини. Он добавил, что средство может распространиться в Европе, пишет РБК.

По данным портала, ECR в основном состоит из правых евроскептиков и занимает 83 из 720 мест в Европарламенте.

«Учитывая, что фентанил дешев и становится все более доступным на нашем континенте, он может стать новой «черной чумой» в Европе», — предупредил парламентарий.



Инсельвини в своем обращении также попросил Еврокомиссию назвать планируемые меры по борьбе с наркотиком, отметили журналисты.

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Напомним, что фентанил и его аналоги — сильнодействующие синтетические опиоиды, их действие примерно в 100 раз сильнее морфина. В медицине он используется при онкологических болезнях и для анестезии.