В ЕС заявили об угрозе «новой чумы» из-за опасного наркотика

Член Европарламента (ЕП) от Италии Паоло Инселвини заявил, что рост популярности в Евросоюзе (ЕС) опасного наркотика — фентанила — способен привести к новой «черной чуме» в регионе. Об этом евродепутат сообщил в своем письме к Еврокомиссии (ЕК). Текст письма изучила «Лента.ру».

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«К сожалению, потребление наркотических средств и опиоидов в Европейском союзе постоянно растет. Только в 2021 году наркотики употребляли 87,4 миллиона граждан Европы, из которых один миллион употреблял опиоиды без медицинских предписаний. Тревожная тенденция, которая, если ее связать с постоянно растущим распространением таких веществ, как фентанил, в настоящее время являющийся неконтролируемым бедствием в Соединенных Штатах Америки, может привести к разрушению миллионов жизней и в Европе», — говорится в обращении члена ЕП.



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Учитывая, что фентанил, также известный как «наркотик-зомби», продается дешево и становится все более доступным на нашем континенте, он может стать новой «черной чумой» в Европе Паоло Инселвини член Европарламента от Италии



В связи с этим парламентарий обращается к Еврокомиссии с вопросом о ее планах повлиять на опасную тенденцию.

«Как она намерена ограничить распространение этого опасного наркотика в Европе? Стремится ли она ограничить его применение в медицинских целях, чтобы избежать зависимости?» — спросил Инселвини.



В апреле в Сьерра-Леоне объявили чрезвычайное положение из-за куша — наркотика, который делают из синтетических каннабиноидов и человеческих костей. Основой куша часто называют синтетические каннабиноды k2, известные в России как спайс. Кроме того, в нем могут присутствовать опиоиды фентанил и трамадол, которые подпольно ввозят в Сьерра-Леоне из Китая и других стран Азии.