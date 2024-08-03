Террорист-смертник подорвал себя на пляже в Сирии

В столице Сомали Могадишо террорист-смертник подорвал себя на пляже Лидо, в популярном ресторане Beach View.

© Svpressa.ru

Согласно предварительным данным, жертвами теракта стали от 20 до 30 человек, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец» со ссылкой на Garowe Online.

В момент взрыва в ресторане находилось много посетителей, что и объясняет столь высокое количество жертв. Известно, что сразу после взрыва началась стрельба, которая раздавалась внутри одного из ближайших отелей.

Местные СМИ сообщают, что люди в панике пытались спастись от угрозы, не понимая, что происходит.

На место происшествия немедленно прибыли машины «Скорой помощи», чтобы оказать первую помощь пострадавшим. Очевидцы случившегося описывают ужас и страх, которые царили на пляже, где от взрыва серьёзные ранения получили многие люди.

Власти Могадишо уже начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии и установить, как террорист смог проникнуть в столь многолюдное место.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», 27 июля стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД предотвратили серию терактов в Дагестане, которую планировали три жителя Каспийска.