Байден попросил Нетаньяху «прекратить нести чушь»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перешел на «недипломатический язык». Он попросил израильского коллегу прекратить нести чушь о переговорах и освобождении заложников, пишет Channel 12.

По данным телеканала, переговоры о прекращении огня продолжаются уже много месяцев и пока не принесли существенных результатов. Байден ранее высказывал мнение, что Нетаньяху намеренно затягивает процесс по внутриполитическим причинам.

Премьер сообщил главе США, что добился прогресса в переговорах с палестинским движением ХАМАС. Он добавил, что в ближайшее время направит делегацию для их возобновления.

Названо число снарядов, запущеных ночью из Ливана по Израилю

В ответ на это, отметили журналисты, Байден попросил «перестать нести чушь». Он также призвал Нетаньяху прекратить воспринимать помощь от США «как нечто само собой разумеющееся».

Кроме того, Байден назвал «несвоевременным» убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Иране. Он уточнил, что акция была проведена «как раз в тот момент, когда американцы надеялись» на приближение переговоров к финальной точке.