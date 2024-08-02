Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в России. Об этом написал глава МИД страны Иван Хиль, передает Europa Press.

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«Президент [России] Владимир Путин приглашает президента Николаса Мадуро на саммит лидеров стран БРИКС+», — сообщил глава внешнеполитического ведомства.



Ожидается, что саммит пройдет в Казани.

Ранее Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Он подчеркнул, что Мадуро является «желанным гостем на российской земле», и выразил приверженность к продолжению совместной работы двух стран по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.