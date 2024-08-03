Трамп: дебаты с Харрис могут состояться 4 сентября

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов со своим оппонентом в предвыборной гонке вице-президентом США Камалой Харрис 4 сентября в Пенсильвании. Об этом информирует РИА Новости.

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Ранее Трамп усомнился в необходимости дебатов с Харрис.

Трамп назвал Харрис третьесортным кандидатом в президенты

Также сообщалось, что Харрис набрала достаточно голосов, чтобы стать кандидатом на пост президента.