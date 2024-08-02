Стало известно, кто возглавил политбюро ХАМАС

Палестинскую радикальную организацию ХАМАС мог временно возглавить Халед Машааль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МИД Турции.

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Отмечается, что Исмаил Хания, до покушения занимавший этот пост, занял его в 2017 году. Тогда он сменил на посту лидера ХАМАС самого Машааля.

Машааль работал долгое время в политбюро ХАМАС, в 1996 году стал его главой, а в 2000-х годах выдвинулся на центральные позиции во всем движении.

Машааль получил известность на весь мир в 1997 году, когда его пытались отравить в Иордании агенты израильской спецслужбы «Моссад». На улице Аммана агенты впрыснули ему яд замедленного действия, но были пойманы охранниками палестинского политика.

До этого президент США Джо Байден заявил, что операция против главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не помогла стремлению к выработке соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Президент США добавил, что у него состоялся прямой разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.