$85.78-0.3392.85-0.66
Почта

Трамп назвал Харрис третьесортным кандидатом в президенты

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою соперницу от Демократической партии и вице-президента страны Камалу Харрис третьесортным кандидатом и выразил свои сомнения в необходимости проводить с ней дебаты. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп охарактеризовал Харрис в качестве кандидата в президенты
© globallookpress.com

Экс-президент США напомнил, что Харрис в числе первых вышла из предварительных выборов. Он рассказал, что в тот момент пресса была «нормальной», а сейчас пытается выставить вице-президента в лучшем свете.

В мире
Дональд Трамп
Демократическая партия США
Республиканская партия США