CNN: Харрис обвинила Трампа в неуважении и разобщении нации

Вице-президент США, вероятный кандидат на пост главы государства от Демократической партии, обвинила своего соперника Дональда Трампа в неуважении и попытках разобщения нации. Перед этим Трамп усомнился в том, что она чернокожая, сообщает CNN.

© Газета.Ru

Харрис назвала выступление Трампа на ежегодной встрече Национальной ассоциации чернокожих журналистов "шоу с разногласиями и неуважением".

Трамп заявил, что отказался бы от поста президента при ухудшении здоровья

"Позвольте мне просто сказать, что американский народ заслуживает лучшего", — сказала Харрис.



По ее словам, американским избирателям нужен лидер, "который понимает, что наши различия не разделяют нас, а являются важным источником нашей силы". Высказывания Харрис стали реакцией на выступление Трампа, в ходе которого он заявил, что его соперница стала чернокожей "случайно", в то время как раньше считалось, что она индийского происхождения.

В американских СМИ происхождение Харрис ранее называли "уникальным" с политической точки зрения. Ее мать была индианкой, а отец — уроженцем Ямайки. Оба иммигрировали в Соединенные Штаты, где Харрис и родилась.