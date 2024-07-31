Франция назовет в память о Сент-Экзюпери мыс острова Риу

Мыс острова Риу близ Марселя, возле которого были найдены обломки самолета Антуана де Сент-Экзюпери, переименуют в память о французском писателе-авиаторе. Как сообщает портал 20 Minutes, с такой инициативой выступила ассоциация "Каланк" в связи с 80-й годовщиной гибели Сент-Экзюпери.

В тот день, 31 июля 1944 года, автор "Маленького принца", служивший пилотом в авиачастях французского Сопротивления, совершал полет с целью фотосъемки в преддверии десантной операции войск антигитлеровской коалиции на юге Франции. Его самолет Lockheed P-38 80 лет назад погиб писатель-летчик был сбит немецкой авиацией и упал в море.

Археолог-аквалангист Люк Ванрель, обнаруживший обломки самолета на дне в водах, которые входят ныне в зону национального заповедника "Каланк", поддержал предложение ассоциации переименовать мыс острова Риу в "Кап Сент-Экзюпери". "Я обсудил это с фондом Сент-Экзюпери, где идею встретили с энтузиазмом", - сообщил Ванрель порталу. Теперь, по его словам, свое слово должны сказать мэрия Марселя и национальный парк "Каланк". Вице-мэр Марселя Эрве Маншон уже заявил, что считает такую дань памяти Сент-Экзюпери "совершенно справедливой".

С почтой - на юг, за репортажами - в Москву

Авиация и литература были двумя главными увлечениями в жизни Сент-Экзюпери, родившегося в семье французских аристократов в Лионе 29 июня 1900 года. Призванный на военную службу, он избрал профессию летчика. Молодой авиатор курсировал с почтой между Тулузой и Сенегалом, затем совершил путешествие в Южную Америку. В 1930-е годы он решил всерьез заняться журналистикой.

Весной 1935 года Сент-Экз, как называли его друзья, приезжал для подготовки репортажей в Москву, встречался с Михаилом Булгаковым. Французский журналист стал единственным иностранцем, которому разрешили подняться на борт воздушного гиганта "АНТ-20 Максим Горький".

Аллегорическая повесть "Маленький принц" вышла уже во время Второй мировой войны. Первое издание книги опубликовано 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке, где Сент-Экзюпери находился в вынужденной эмиграции. Книга была издана на французском и английском с иллюстрациями самого автора.

В апреле 1943 года 42-летний писатель, вернувшийся в военную авиацию, вступил в ряды "Сражающейся Франции". Майор Антуан де Сент-Экзюпери не имел вооружений на борту своего двухмоторного самолета, предназначенного для ведения фоторазведки. Его полет над Средиземным морем был рассчитан на шесть часов. Фрагменты самолета, идентифицированного по серийному номеру, хранятся сегодня в Музее авиации и космоса в парижском аэропорту "Бурже".

На стене парижского Пантеона, где покоятся те, кто прославил Францию, установлена мемориальная доска, которая гласит: "В память об Антуане де Сент-Экзюпери. Поэте, романисте, авиаторе, пропавшем без вести во время разведывательного полета 31 июля 1944 года".

Главная книга

Спустя четыре года после полета, из которого Сент-Экзюпери не вернулся, французское командование занесло своего самого знаменитого авиатора в списки погибших на поле боя. Фрагменты самолета писателя, исчезнувшего на широте Марселя, были подняты со дна моря в 2003 году.

Спустя еще пять лет бывший пилот люфтваффе - авиации вермахта - Хорст Рипперт признался французской газете La Provence, что 31 июля 1944 года он сбил Lightning в зоне, где находился Сент-Экзюпери. По его словам, он видел, как сбитый самолет загорелся и упал в море.

В послевоенное время аллегорическая повесть "Маленький принц" была переведена почти на 300 языков и диалектов. В большинстве стран философская сказка-притча, общие тиражи которой в минувшие годы составили 150 млн экземпляров, официально стала 1 января 2015 года общественным достоянием, поскольку законодательство предусматривает 70-летний срок защиты авторских прав.

В самой Франции это правило в отношении творчества писателя не действует. Его права защищены здесь до 2032 года. Охрана авторских прав на протяжении 88 лет специально предусмотрена для книг писателей, погибших за Францию.