Если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Le Monde.

«Как и большинство стран, я считаю, что на втором саммите должны присутствовать представители России, иначе мы не добьемся конкретных результатов», — сказал Зеленский.



Президент Украины также отметил, что все участники предстоящего мероприятия хотят увидеть на нем Россию. В связи с этим украинские власти не могут препятствовать участию российской стороны.

До этого Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет. По его словам, диалог может состояться в рамках второго саммита мира.

Пресс-секретарь президента России, комментируя слова Зеленского, заявил, что Россия приветствует подобное решение, однако планирует дождаться конкретных действий Киева, прежде чем высказывать мнение по этому поводу.