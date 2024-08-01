Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, пообещал в случае своей победы урегулировать украинский конфликт сразу после выборов в ноябре, не дожидаясь инаугурации в январе 2025 года.

"Я положу этому конец еще до того, как займу [Овальный] кабинет. Я сделаю это после выборов, будучи избранным президентом", - утверждал он, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.



Трамп добавил, что в случае его поражения сограждан ждет третья мировая война, в которую их втянет вашингтонская демократическая администрация.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к действующему лидеру отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. Республиканскую партию на выборах будет представлять Трамп.