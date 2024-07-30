В Венесуэле идут протесты после победы Мадуро на выборах президента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на очередных выборах, прошедших в воскресенье в боливарианской республике. После обработки 80% протоколов стало известно, что он заручился поддержкой 51,2% граждан и сохранил кресло на новый, третий по счету шестилетний срок (2025-2031). Его главный соперник, представитель оппозиционной Демократической унитарной платформы Эдмундо Гонсалес получил 44,2 процента голосов, еще 4,6 процента распределились между оставшимися восемью претендентами.

© Российская Газета

С победой Мадуро в Латинской Америке поздравили Боливия, Гондурас, Куба и Никарагуа. Внешнеполитические ведомства Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу и Уругвая выступили с совместным заявлением, где призвали Каракас обеспечить "прозрачный процесс подсчета голосов". Оппозиция страны подчеркнула, что может доказать свою победу на выборах. Ранее она не признала итоги и заявила, что на них победил оппонент Мадуро - Гонсалес, пишет AFP.

Поначалу обстановка в стране оставалась спокойной, однако после публикации предварительных итогов ситуация накалилась. Всего зарегистрировано 187 протестов в 20 из 23 штатов Венесуэлы. Погибло по меньшей мере два человека, пишет агентство Reuters. По данным министра обороны, 23 военных получили ранения.

В Каракасе и Маракае для разгона толпы правоохранители применяли слезоточивый газ, в Баркисимето протестующие перекрыли часть магистрали, в Коро, столице штата Фалькон, протестующие снесли статую покойного наставника Мадуро Уго Чавеса.

Венесуэла отозвала дипломатов из семи стран, не признавших итоги выборов президента. Это решение касается Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая. Также Каракас потребовал эти страны отозвать своих послов с венесуэльской территории. МИД Перу предписал венесуэльским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Венесуэла с 31 июля приостановит рейсы с Доминиканой и Панамой после критики итогов выборов.

Мадуро в обращении к нации заявил, что оппозиции не удастся создать политический кризис. Он анонсировал совместное заседание госсовета и совета нацбезопасности в ближайшее время.

Посольство РФ в Венесуэле рекомендовало находящимся в республике гражданам РФ соблюдать меры безопасности на фоне беспорядков, а именно "избегать выхода на улицу, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей". Дипломаты добавили, что данных о пострадавших среди россиян и об инцидентах с их участием не поступало.