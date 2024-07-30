Россиян в Венесуэле призвали не выходить на улицу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Венесуэле рекомендует российским гражданам, которые находятся на территории страны, соблюдать меры безопасности на фоне начавшихся после президентских выборов беспорядков.

"Посольство рекомендует находящимся в Венесуэле гражданам России соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу", - говорится в Telegram-канале российского посольства в Венесуэле.

В диппредставительстве указали, что информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало.

"В связи с обострившейся внутренней ситуацией в Венесуэле сообщаем, что все сотрудники росзагранучреждения находятся в безопасности", - добавили в посольстве.

В понедельник в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Руководитель министерства обороны Владимир Падрино Лопес сообщил, что в ходе беспорядков получили ранения более 20 военных.

28 июля в Венесуэле прошли выборы президента. Согласно бюллетеню Национального избирательного совета, опубликованному после обработки 80% протоколов, действующего лидера Николаса Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя (51,2% проголосовавших). За его главного соперника, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров оппозиции Корина Мачадо не признала результаты голосования и объявила победителем Гонсалеса. С победой Мадуро в Латинской Америке поздравили Боливия, Гондурас, Куба и Никарагуа.