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Маск и Мадуро обругали друг друга

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в мошенничестве на выборах.

Маск и Мадуро обругали друг друга
© globallookpress.com

Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Это крупное мошенничество на выборах. Позор диктатору Мадуро», — заявил предприниматель.

Мадуро раскритиковал Маска в ответ и заявил, что тот является «заклятым врагом мира в Венесуэле».

Ранее власти девяти стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле с независимыми наблюдателями. Среди них Гватемала, Аргентина, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай.

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