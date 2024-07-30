Племянник Трампа поддержал Харрис

Племянник экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа Фред будет голосовать на выборах за кандидата от демократов, действующего вице-президента страны Камалу Харрис. Об этом родственник политика рассказал ABC News.
При этом он отметил, что будет присутствовать на инаугурации, если его дядя победит на президентских выборах и пригласит его.
Харрис опередила Трампа по рейтингу одобрения
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп хочет в случае своей победы назначить госсекретарем сенатора Марка Рубио или губернатора Северной Дакоты Дага Бергума, которые ранее рассматривались возможными кандидатами в вице-президенты.