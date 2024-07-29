Турцию призвали изгнать из НАТО

Исраэль Кац, министр иностранных дел Израиля, призвал НАТО изгнать Турцию из альянса на фоне резких высказываний и угроз президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Reuters.

В воскресенье, 28 июля, Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

«В свете угроз президента Турции вторгнуться в Израиль и его опасной риторики я дал указание дипломатам срочно взаимодействовать со всеми членами НАТО, призывая к осуждению Турции и требуя ее исключения из регионального альянса», — отметил Кац.



Ранее политолог Константин Блохин исключил изгнание Турции из НАТО. По его мнению, армия этой страны — одна из сильнейших в альянсе.

Соответственно, уточнил аналитик, выход республики из альянса приведет к его значительному ослаблению, утрате части потенциала.